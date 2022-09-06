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Уайлдер — команде Усика: я вернулся, они знают, где меня найти

Уайлдер — команде Усика: я вернулся, они знают, где меня найти
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Звёздный американский экс-чемпион в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер рассказал о готовности провести поединок с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе, украинцем Александром Усиком.

«Раз Фьюри завышает цену, они [команда Усика] знают, где меня найти. Я здесь, Деонтей Уайлдер вернулся. Я здесь для того, чтобы интерес к дивизиону снова повысился. Я здесь из-за всей этой шумихи. Посмотрим, как всё сложится. Бокс — это бизнес. Это строго бизнес, и относиться к этому следует соответствующим образом», — приводит слова Уайлдера talkSPORT.

Ранее Деонтей прокомментировал победу соотечественника Энди Руиса в поединке с кубинским ветераном Луисом Ортисом.

На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь:

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