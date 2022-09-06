Конор Макгрегор не проходил тестирование более года

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор ни разу за 2022 год не сдавал анализы на допинг. Это следует из данных Антидопингового агентства США (USADA), с которым сотрудничает UFC.

Примечательно, что россиянина Петра Яна тестировали целых 10 раз. Лидером же по количеству проверок стал чемпион UFC в полутяжёлом весе, чешский боец Иржи Прохазка — он проходил их 27 раз.



Макгрегор уже более года не участвует в поединках. Свой последний бой ирландец провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Конор сломал ногу. С тех пор Макгрегор не принимал участия в поединках, а лишь занимался в тренажёрном зале.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках: