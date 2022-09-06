Названа дата боя между Егоровым и Гуламиряном за чемпионский пояс WBA в первом тяжёлом вес

Россиянин Алексей Егоров 19 ноября проведёт поединок с с французским боксёром армянского происхождения Арсеном Гуламиряном за пояс WBA в первом тяжёлом весе. Об этом информирует пресс-служба промоутерской компании Y12 Boxing.

Сообщается, что призовой фонд в размере $ 364 000 будет распределён в следующих пропорциях: 75% получит Гуламирян, 25% достанутся Егорову.



Напомним, поединок между Гуламиряном и обязательным претендентом Егоровым должен был состояться в декабре прошлого года, однако был отменён из-за болезни Арсена. В июле этого года в WBA назначили бой между Гуламиряном и регулярным чемпионом Риядом Мерхи, однако Мерхи перешёл в супертяжёлый вес и отказался от этого боя.

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