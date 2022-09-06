Хирн отреагировал на вызов Джошуа со стороны Фьюри, высказавшись о вероятности их боя

Известный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, отреагировал на интерес к бою с его клиентом со стороны чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри.

«После поражения от Усика в наших планах было вернуться в декабре, затем снова — в марте. Ну а после попытаться бороться за титул. Но, поговорив с Эй-Джеем насчёт этого боя, если они, конечно, серьёзно, в чём у меня есть сомнения, давайте поверим Тайсону Фьюри. Я попросил Джорджа Уоррена передать нам детали их предложения, а я бы о них рассказал Джошуа. Он-то готов. Посмотрим, что нам ответят.



Фьюри великолепно может заставить людей верить в полную чушь. Я не считаю, что Тайсон относится ко всему этому серьёзно, но если это так, то бой со стопроцентной вероятностью будет», — приводит слова Хирна talkSPORT.

Джошуа в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении: