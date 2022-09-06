Стал известен следующий соперник Александра Шлеменко и дата боя

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о готовности провести поединок с представителем Бразилии Клебером Соузой.

Бой состоится на турнире SFC-5 30 сентября.

Клебер Соуза — чемпион бразильской организации SFT Combat.

Напомним, Шлеменко в последнем бою встречался с представителем Сербии Александром Иличем. Поединок проходил в Екатеринбурге на турнире лиги RCC. Александр проиграл нокаутом в первом раунде. Позже глава лиги RCC Николай Клименко высказался о возможности реванша между Шлеменко и Иличем, рассказав, что сербу было сделано предложение провести второй поединок, но он отказался.

Исмаилов жёстко ответил Харитонову, критиковавшему Шлеменко: