Стал известен следующий соперник Александра Шлеменко и дата боя
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о готовности провести поединок с представителем Бразилии Клебером Соузой.
Бой состоится на турнире SFC-5 30 сентября.
Клебер Соуза — чемпион бразильской организации SFT Combat.
Напомним, Шлеменко в последнем бою встречался с представителем Сербии Александром Иличем. Поединок проходил в Екатеринбурге на турнире лиги RCC. Александр проиграл нокаутом в первом раунде. Позже глава лиги RCC Николай Клименко высказался о возможности реванша между Шлеменко и Иличем, рассказав, что сербу было сделано предложение провести второй поединок, но он отказался.
Исмаилов жёстко ответил Харитонову, критиковавшему Шлеменко:
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