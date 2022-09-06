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Стал известен следующий соперник Александра Шлеменко и дата боя

Стал известен следующий соперник Александра Шлеменко и дата боя
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о готовности провести поединок с представителем Бразилии Клебером Соузой.

Бой состоится на турнире SFC-5 30 сентября.

Клебер Соуза — чемпион бразильской организации SFT Combat.

Напомним, Шлеменко в последнем бою встречался с представителем Сербии Александром Иличем. Поединок проходил в Екатеринбурге на турнире лиги RCC. Александр проиграл нокаутом в первом раунде. Позже глава лиги RCC Николай Клименко высказался о возможности реванша между Шлеменко и Иличем, рассказав, что сербу было сделано предложение провести второй поединок, но он отказался.

Исмаилов жёстко ответил Харитонову, критиковавшему Шлеменко:

«Минеев повёл себя неадекватно». Глава RCC о схватке Исмаилов vs Шлеменко и кулачных боях «Минеев повёл себя неадекватно». Глава RCC о схватке Исмаилов vs Шлеменко и кулачных боях
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