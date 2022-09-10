Хамзат Чимаев — Кевин Холланд: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 279, в соглавном бою которого сразятся швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев и американец Кевин Холланд.
Прямую онлайн-трансляцию противостояния будет вести «Чемпионат». Посмотреть спортивное шоу можно будет также на официальной платформе UFC Fight Pass и на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».
UFC 279 начнётся примерно в 1:00 по московскому времени. Старт поединка между Чимаевым и Кевином Холландом запланирован не ранее 6:00 мск.
В последнем бою, который состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск, Хамзат победил бразильца Гилберта Бёрнса. Холланд в последний раз сражался 18 июня, победив Тима Минса.
Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве:
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