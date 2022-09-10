Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев — Кевин Холланд: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Хамзат Чимаев — Кевин Холланд: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 279, в соглавном бою которого сразятся швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев и американец Кевин Холланд.

Прямую онлайн-трансляцию противостояния будет вести «Чемпионат». Посмотреть спортивное шоу можно будет также на официальной платформе UFC Fight Pass и на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».

UFC 279 начнётся примерно в 1:00 по московскому времени. Старт поединка между Чимаевым и Кевином Холландом запланирован не ранее 6:00 мск.

В последнем бою, который состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск, Хамзат победил бразильца Гилберта Бёрнса. Холланд в последний раз сражался 18 июня, победив Тима Минса.

Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве:

Чимаев — Диаз. Бой 50 бойцов Нейта против 37 Хамзата вместо пресс-конференци на UFC. LIVE Чимаев — Диаз. Бой 50 бойцов Нейта против 37 Хамзата вместо пресс-конференци на UFC. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022