Промоутер Энтони Джошуа отреагировал на вызов Тайсона Фьюри

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, отреагировал на заявление действующего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, сообщившего, что он готов сразиться с его подопечным в конце года.
«Мы намеревались вернуться в декабре, а затем ещё раз выступить в марте, войти в ритм, а затем вновь попытаться сразиться за чемпионский титул. Если этот бой действительно назревает и команда Фьюри настроена серьёзно, в чём я сомневаюсь, тогда давайте поверим Тайсону Фьюри.
Вчера вечером я сообщил промоушену Фьюри, чтобы нам прислали предложение, которое я передам Энтони. Он готов. Мы не ожидали подобного, но это отличная возможность сразиться за титул в крупнейшем поединке в спорте, и мы не станем отказываться от неё», – приводит слова Хирна издание talkSPORT.
- 8 сентября 2022
-
09:24
-
01:26
-
01:09
-
01:03
-
00:37
-
00:25
-
00:04
- 7 сентября 2022
-
23:48
-
23:32
-
23:11
-
22:45
-
22:23
-
21:54
-
21:18
-
18:56
-
18:29
-
16:42
-
16:00
-
15:41
-
15:07
-
14:30
-
14:20
-
13:59
-
13:54
-
13:34
-
12:59
-
12:47
-
12:13
-
12:01
-
11:18
-
11:12
-
10:23
-
10:04
-
09:30
-
09:16