Промоутер Энтони Джошуа отреагировал на вызов Тайсона Фьюри

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, отреагировал на заявление действующего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, сообщившего, что он готов сразиться с его подопечным в конце года.

«Мы намеревались вернуться в декабре, а затем ещё раз выступить в марте, войти в ритм, а затем вновь попытаться сразиться за чемпионский титул. Если этот бой действительно назревает и команда Фьюри настроена серьёзно, в чём я сомневаюсь, тогда давайте поверим Тайсону Фьюри.

Вчера вечером я сообщил промоушену Фьюри, чтобы нам прислали предложение, которое я передам Энтони. Он готов. Мы не ожидали подобного, но это отличная возможность сразиться за титул в крупнейшем поединке в спорте, и мы не станем отказываться от неё», – приводит слова Хирна издание talkSPORT.