Бывший соперник Руиса оценил его шансы в бою с Уайлдером

Многократный претендент на титулы в супертяжёлом весе американский ветеран Крис Арреола высказался о потенциальном поединке бывшего соперника Энди Руиса-младшего (35-2, 22 KO) и экс-чемпиона Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO).

«Это забавный бой. Я поставлю на Уайлдера из-за его габаритов. Он большой чувак и делил ринг с лучшими из лучших. Поединок должен получиться хорошим. Очевидно, он будет близким, никогда нельзя сбрасывать Руиса со счетов. Он из тех парней, которые могут преподнести сюрприз.

Руису нужно быть активнее, чем в бою с Ортисом. Нельзя застаиваться и пытаться принимать удары Уайлдера. Если ты сделаешь это, тогда вечер получится коротким. Энди должен держаться близко и выбрасывать удары», – сказал Арреола в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.