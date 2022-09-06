Бывший соперник Руиса оценил его шансы в бою с Уайлдером

Многократный претендент на титулы в супертяжёлом весе американский ветеран Крис Арреола высказался о потенциальном поединке бывшего соперника Энди Руиса-младшего (35-2, 22 KO) и экс-чемпиона Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO).
«Это забавный бой. Я поставлю на Уайлдера из-за его габаритов. Он большой чувак и делил ринг с лучшими из лучших. Поединок должен получиться хорошим. Очевидно, он будет близким, никогда нельзя сбрасывать Руиса со счетов. Он из тех парней, которые могут преподнести сюрприз.
Руису нужно быть активнее, чем в бою с Ортисом. Нельзя застаиваться и пытаться принимать удары Уайлдера. Если ты сделаешь это, тогда вечер получится коротким. Энди должен держаться близко и выбрасывать удары», – сказал Арреола в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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