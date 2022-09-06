Папин: Гассиев сам не рад соперникам в последних боях, ему нужен кто-то из топ-10

Российский боец первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Алексей Папин высказался о перспективах экс-чемпиона и соотечественника Мурата Гассиева в «королевском» дивизионе.

«Гассиеву нужны плотные бои с хорошими соперниками. Думаю, он сам не рад, что в последних боях у него были такие соперники. Я видел его бой в Москве (с немцем Михаэлем Уоллишем. – Прим. «Чемпионата»). Видно было, что Мурат не в восторге от соперника. Он понимал, что это не его уровень. Как по мне, Мурату нужны более серьёзные соперники. Наверное, кто-то из топ-10.

Из-за сложившейся ситуации промоутеру тяжело организовать какой-то поединок. Все знают Мурата как тяжелобьющего парня, и никто не хочет подставляться. Ребята из топа думают, зачем им нужен этот парень, который может лишний раз ляпнуть?» – сказал Папин в интервью YouTube-каналу «Два Боковых».