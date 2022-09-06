Блогер Джейк Пол и экс-чемпион UFC Андерсон Силва проведут боксёрский поединок 30 октября

Промоушен звёздного американского видеоблогера Джейка Пола анонсировал боксёрский поединок с бывшим чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильским ветераном Андерсоном Силвой, который состоится 30 октября в городе Финикс (США).
25-летний Пол в своём последнем бою в декабре провёл реванш ещё с одним экс-чемпионом UFC, соотечественником Тайроном Вудли и нокаутировал его в 6-м раунде. Первый поединок бойцов состоялся в августе 2021 года, и тогда Пол победил раздельным решением.
47-летний Силва также имеет в своём активе успешные выступления на боксёрском ринге. В январе 2021 года он сенсационно перебоксировал по итогам восьми раундов бывшего чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего, после чего, в сентябре, нокаутировал в 1-м раунде легенду UFC Тито Ортиса.
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