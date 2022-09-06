«Энтони, не останавливайся». Усик заявил, что готов стать спарринг-партнёром Джошуа

Действующий объединённый чемпион в супертяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик (20-0, 13 KO) заявил, что готов стать спарринг-партнёром своего бывшего соперника британца Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) в случае, если ему потребуется помощь.

«Если ему понадобится моя помощь, то я приеду к нему в лагерь и помогу. Ему не 40 лет, ему 33, поэтому он должен продолжать работать. Энтони, не останавливайся. Я понимаю, Энтони хотел победить меня, но он не может сдаться. Он должен продолжить путь», – приводит слова боксёра издание Sky Sports.

Ранее в интервью Усик признался, что ему тяжело даются выступления в супертяжёлом весе, а также назвал условия, при которых согласится на третий поединок с Джошуа.

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