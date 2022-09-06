Арман Царукян вызвал на бой Пэдди Пимблетта
Поделиться
Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян бросил вызов скандальному британцу Пэдди Пимблетту.
«Я хочу сразиться с Пэдди Пимблеттом. Ты отлично стартовал в UFC, и теперь настало время подняться на следующий уровень. Что ты думаешь о борьбе за 10-е место рейтинга? Ты готов к большому шагу или нет?» – написал Царукян в социальных сетях.
Напомним, в своём последнем бою на UFC on ESPN 38 в июне Царукян потерпел второе поражение в UFC, уступив единогласным решением поляку Матеушу Гамроту (21-1). Пимблетт в июле на UFC Fight Night 208 одержал третью победу в промоушене, «задушив» во 2-м раунде американца Джордана Ливитта (9-2).
Ранее итальянский средневес Марвин Веттори поделился прогнозом на бой Махачев – Оливейра.
Новость по темеВеттори: Махачев финиширует Оливейру
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
09:24
-
01:26
-
01:09
-
01:03
-
00:37
-
00:25
-
00:04
- 7 сентября 2022
-
23:48
-
23:32
-
23:11
-
22:45
-
22:23
-
21:54
-
21:18
-
18:56
-
18:29
-
16:42
-
16:00
-
15:41
-
15:07
-
14:30
-
14:20
-
13:59
-
13:54
-
13:34
-
12:59
-
12:47
-
12:13
-
12:01
-
11:18
-
11:12
-
10:23
-
10:04
-
09:30
-
09:16
Партнерский контент