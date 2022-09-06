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Арман Царукян вызвал на бой Пэдди Пимблетта

Арман Царукян вызвал на бой Пэдди Пимблетта
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян бросил вызов скандальному британцу Пэдди Пимблетту.

«Я хочу сразиться с Пэдди Пимблеттом. Ты отлично стартовал в UFC, и теперь настало время подняться на следующий уровень. Что ты думаешь о борьбе за 10-е место рейтинга? Ты готов к большому шагу или нет?» – написал Царукян в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою на UFC on ESPN 38 в июне Царукян потерпел второе поражение в UFC, уступив единогласным решением поляку Матеушу Гамроту (21-1). Пимблетт в июле на UFC Fight Night 208 одержал третью победу в промоушене, «задушив» во 2-м раунде американца Джордана Ливитта (9-2).

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