«Этот парень ненастоящий». Пауло Коста высказался о Чимаеве после перепалки

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста высказался о непобеждённом шведском полусредневесе Хамзате Чимаеве, с которым вступил в публичный конфликт.

Напомним, инцидент произошёл во время тренировки бойцов в UFC Perfomance Institute. До этого Коста, высказываясь о предстоящем бое Чимаева и американца Нейта Диаза, заявил, что «настоящий гангстер» — именно Диаз, а не Чимаев, который «живёт в Швеции с парой тупиц».

«Я спросил, не хочет ли он подраться со мной? Он ответил: «Нет, я просто хочу знать, что ты говоришь обо мне». А затем добавил: «Я хочу подраться с тобой, засранец, давай подерёмся». А все парни вокруг встали между нами. Послушайте, этот парень мягкий как пирожное. Он ненастоящий. Я вынесу тебя, Чимаев. Следи за своей спиной, парень», – сказал Коста в социальных сетях.