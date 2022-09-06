«Этот парень ненастоящий». Пауло Коста высказался о Чимаеве после перепалки

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста высказался о непобеждённом шведском полусредневесе Хамзате Чимаеве, с которым вступил в публичный конфликт.
Напомним, инцидент произошёл во время тренировки бойцов в UFC Perfomance Institute. До этого Коста, высказываясь о предстоящем бое Чимаева и американца Нейта Диаза, заявил, что «настоящий гангстер» — именно Диаз, а не Чимаев, который «живёт в Швеции с парой тупиц».
«Я спросил, не хочет ли он подраться со мной? Он ответил: «Нет, я просто хочу знать, что ты говоришь обо мне». А затем добавил: «Я хочу подраться с тобой, засранец, давай подерёмся». А все парни вокруг встали между нами. Послушайте, этот парень мягкий как пирожное. Он ненастоящий. Я вынесу тебя, Чимаев. Следи за своей спиной, парень», – сказал Коста в социальных сетях.
- 8 сентября 2022
-
09:24
-
01:26
-
01:09
-
01:03
-
00:37
-
00:25
-
00:04
- 7 сентября 2022
-
23:48
-
23:32
-
23:11
-
22:45
-
22:23
-
21:54
-
21:18
-
18:56
-
18:29
-
16:42
-
16:00
-
15:41
-
15:07
-
14:30
-
14:20
-
13:59
-
13:54
-
13:34
-
12:59
-
12:47
-
12:13
-
12:01
-
11:18
-
11:12
-
10:23
-
10:04
-
09:30
-
09:16