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Промоутер Фьюри: отправим предложение на бой с Джошуа сегодня

Промоутер Фьюри: отправим предложение на бой с Джошуа сегодня
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Фрэнк Уоррен, сопромоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, прокомментировал недавнее заявление своего подопечного, сообщившего о готовности сразиться со звёздным соотечественником Энтони Джошуа в конце года.

«Это мы сделали шаг вперёд, чтобы дать Джошуа великолепную возможность вернуться на элитный уровень против чемпиона мира в лице Тайсона. Он готов провести добровольную защиту, поэтому мы отправим предложение сегодня, после чего они должны решить, готовы ли ухватиться за шанс.

К чести Джошуа он заявил, что готов. Я не наговариваю на его команду, всё, что нам нужно, это устроить бой. И я считаю выдвинутые условия более чем справедливыми. Тайсон честен», – приводит слова функционера издание talkSPORT.

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