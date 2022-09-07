«Во всяком случае никто мне не поверил». Тайсон Фьюри — о своём уходе из бокса

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о своём уходе из бокса.
«Мне наскучила отставка. Я провёл пять месяцев вне ринга и передумал. Мне всё равно никто не поверил, не так ли? Это было здорово. Но ничто и никогда не сравнится с тем, чтобы стать чемпионом мира в супертяжёлом весе. Я люблю бокс. Я просто обожаю его», – приводит слова Фьюри журналист Майкл Бенсон в социальной сети.
Напомним, Тайсон объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. Позже британец заявил о возобновлении карьеры, а также сообщил о смене тренера. А затем, в день своего рождения, сделал заявление, что всё-таки уходит. Но потом дал понять, что ему интересен бой с Усиком и он возвращается.
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