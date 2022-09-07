Эдди Хирн: бой Джошуа с Фьюри в пять раз крупнее, чем бой Фьюри — Усик

Известный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, выразил мнение, что потенциальный поединок его клиента с Тайсоном Фьюри представляет гораздо больший интерес, чем бой последнего с Александром Усиком.

«Реальность такова, что Энтони Джошуа по-прежнему, пожалуй, самая большая величина в боксе. Поединок Энтони против Тайсона Фьюри по-прежнему в пять раз крупнее, чем Фьюри против Александра Усика, это реальность. Кстати, Фьюри против Усика — отличный бой, но люди хотят увидеть Джошуа против Фьюри», — приводит слова Хирна журналист TalkSport Майкл Бенсон в «Твиттере».

Ранее стало известно, что в ближайшее время промоутер Тайсона Фьюри отправит предложение на бой с Энтони Джошуа.