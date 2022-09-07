Эдди Хирн: бой Джошуа с Фьюри в пять раз крупнее, чем бой Фьюри — Усик
Поделиться
Известный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, выразил мнение, что потенциальный поединок его клиента с Тайсоном Фьюри представляет гораздо больший интерес, чем бой последнего с Александром Усиком.
«Реальность такова, что Энтони Джошуа по-прежнему, пожалуй, самая большая величина в боксе. Поединок Энтони против Тайсона Фьюри по-прежнему в пять раз крупнее, чем Фьюри против Александра Усика, это реальность. Кстати, Фьюри против Усика — отличный бой, но люди хотят увидеть Джошуа против Фьюри», — приводит слова Хирна журналист TalkSport Майкл Бенсон в «Твиттере».
Ранее стало известно, что в ближайшее время промоутер Тайсона Фьюри отправит предложение на бой с Энтони Джошуа.
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
09:24
-
01:26
-
01:09
-
01:03
-
00:37
-
00:25
-
00:04
- 7 сентября 2022
-
23:48
-
23:32
-
23:11
-
22:45
-
22:23
-
21:54
-
21:18
-
18:56
-
18:29
-
16:42
-
16:00
-
15:41
-
15:07
-
14:30
-
14:20
-
13:59
-
13:54
-
13:34
-
12:59
-
12:47
-
12:13
-
12:01
-
11:18
-
11:12
-
10:23
-
10:04
-
09:30
-
09:16
Партнерский контент