Хамитов отреагировал на вызов Пимблетта со стороны Царукяна

Казахстанский боец Куат Хамитов отреагировал на вызов представителя Великобритании Пэдди Пимблетта со стороны россиянина Армана Царукяна.



«Я хочу сразиться с Пэдди Пимблеттом. Ты отлично стартовал в UFC, и теперь настало время подняться на следующий уровень. Что ты думаешь о борьбе за 10-е место рейтинга? Ты готов к большому шагу или нет?» – написал Царукян в социальных сетях.



«Они не рискнут, наверное», — написал Хамитов в комментариях к сообщению Царукяна.



Напомним, в последнем поединке, который состоялся на UFC on ESPN 38 в июне, Арман проиграл единогласным решением представителю Польши Матеушу Гамроту (21-1). Пимблетт в июле на UFC Fight Night 208 одолел Джордана Ливитта (9-2) из США.

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