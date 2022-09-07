Александр Емельяненко спел песню во время работы на тренажёре. Видео

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как поёт песню «Я убью тебя, лодочник» во время тренировочного занятия.
«Сел на тренажёр «гребля» и вспомнил, когда-то переплывал финскую границу», — сказал Емельяненко, после чего начал петь.
В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон. Сейчас Емельяненко готовится к бою с Вячеславом Дациком.
Александр Емельяненко спел песню во время тренировки:
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