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Фьюри объяснил, почему победит Усика

Фьюри объяснил, почему победит Усика
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался об украинце Александре Усике, объяснив, как собирается победить его в случае организации боя.

«Тайсон Фьюри делает то же, что и Усик, однако я большая и улучшенная его версия, обладающая к тому же нокаутирующей силой. Усик думает, что он ловкий маленький засранец, который здорово двигается и боксирует. Я боксировал и двигался всю свою карьеру, но сейчас мне просто нравится отправлять ублюдков в нокауты. Я никогда не встречал кого-то, чья скорость была бы больше моей, как в спаррингах, так и в боях. Усик не быстрее меня.

Почему Тайсон Фьюри победит Усика? Потому что Тайсон Фьюри — это машина для разрешений ростом шесть футов девять дюймов и весом 270 фунтов, которая не перестанет выбрасывать комбинации, которые нанесут ему ущерб», — приводит слова Фьюри The Ring.

Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала:

Усик подождёт. У Тайсона Фьюри появился новый соперник Усик подождёт. У Тайсона Фьюри появился новый соперник
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