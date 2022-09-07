Фьюри — о поражении Джошуа в бою с Усиком: нет ничего постыдного проиграть лучшему

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри поделился мнением о противостоянии соотечественника Энтони Джошуа и представителя Украины Александра Усика. Они встречались два раза, и в обоих случаях победителем был Усик.
«Усик поменьше ростом, более проворный и к тому же левша. Любой из этих крупных неуклюжих тяжеловесов с медленными ногами будет мучиться из-за стиля Усика. Не думаю, что Джошуа мог бы сделать что-то лучше. Он старался изо всех сил, вот и всё. Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть лучшему. Именно это и произошло. Усик просто во всех отношениях лучше Джошуа. Точка. Если бы они дрались пять раз, Джошуа мог бы выиграть один раз за счёт удачного удара. Но таков закон — более маленький и лучший боксёр каждый раз побеждает в бою с Джошуа», — приводит слова Фьюри The Ring.
Джошуа в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении:
- 8 сентября 2022
-
09:24
-
01:26
-
01:09
-
01:03
-
00:37
-
00:25
-
00:04
- 7 сентября 2022
-
23:48
-
23:32
-
23:11
-
22:45
-
22:23
-
21:54
-
21:18
-
18:56
-
18:29
-
16:42
-
16:00
-
15:41
-
15:07
-
14:30
-
14:20
-
13:59
-
13:54
-
13:34
-
12:59
-
12:47
-
12:13
-
12:01
-
11:18
-
11:12
-
10:23
-
10:04
-
09:30
-
09:16