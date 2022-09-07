Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри — о поражении Джошуа в бою с Усиком: нет ничего постыдного проиграть лучшему

Фьюри — о поражении Джошуа в бою с Усиком: нет ничего постыдного проиграть лучшему
Комментарии

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри поделился мнением о противостоянии соотечественника Энтони Джошуа и представителя Украины Александра Усика. Они встречались два раза, и в обоих случаях победителем был Усик.

«Усик поменьше ростом, более проворный и к тому же левша. Любой из этих крупных неуклюжих тяжеловесов с медленными ногами будет мучиться из-за стиля Усика. Не думаю, что Джошуа мог бы сделать что-то лучше. Он старался изо всех сил, вот и всё. Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть лучшему. Именно это и произошло. Усик просто во всех отношениях лучше Джошуа. Точка. Если бы они дрались пять раз, Джошуа мог бы выиграть один раз за счёт удачного удара. Но таков закон — более маленький и лучший боксёр каждый раз побеждает в бою с Джошуа», — приводит слова Фьюри The Ring.

Джошуа в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении:

Трусливый Лев от мира бокса. Красавчик Джошуа сломался после поражения от Усика Трусливый Лев от мира бокса. Красавчик Джошуа сломался после поражения от Усика
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022