Фьюри — о поражении Джошуа в бою с Усиком: нет ничего постыдного проиграть лучшему

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри поделился мнением о противостоянии соотечественника Энтони Джошуа и представителя Украины Александра Усика. Они встречались два раза, и в обоих случаях победителем был Усик.



«Усик поменьше ростом, более проворный и к тому же левша. Любой из этих крупных неуклюжих тяжеловесов с медленными ногами будет мучиться из-за стиля Усика. Не думаю, что Джошуа мог бы сделать что-то лучше. Он старался изо всех сил, вот и всё. Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть лучшему. Именно это и произошло. Усик просто во всех отношениях лучше Джошуа. Точка. Если бы они дрались пять раз, Джошуа мог бы выиграть один раз за счёт удачного удара. Но таков закон — более маленький и лучший боксёр каждый раз побеждает в бою с Джошуа», — приводит слова Фьюри The Ring.

Джошуа в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении: