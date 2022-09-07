Хабиб Нурмагомедов: ещё бы на диету сесть

Бывший чемпион промоушена UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, написав, что ему не помешало бы сесть на диету.



«Ещё бы на диету сесть. Но это уже совсем другая история», — написал Нурмагомедов.

Напомним, последний бой в карьере Хабиб провёл в октябре 2020 года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 254 одолел американца Джастина Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Хабиб пробежал спринт с Али Абдель-Азизом: