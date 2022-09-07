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«За 30 минут можно сжечь от 300 до 500 калорий». Боец UFC рассказал о силовом упражнении

«За 30 минут можно сжечь от 300 до 500 калорий». Боец UFC рассказал о силовом упражнении
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Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Армен Петросян, выступающий в UFC, разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о комплексной пользе упражнений с канатами.

«На тренировке я часто использую упражнения с канатами. Они способствуют укреплению бицепсов, плечевого сустава, стабилизирующих мышц. А ещё это отличная кардионагрузка, ведь такое упражнение разгоняет пульс и укрепляет тело. При выполнении важно, чтобы был стабильный корпус и ровный позвоночник.

Есть несколько техник, можно усложнять упражнения за счёт разного положения тела и разного хвата. За 30 минут можно сжечь от 300 до 500 калорий. А вы используете тренировочные канаты?» — написал Петросян.

Фото: Из личного архива Армена Петросяна

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