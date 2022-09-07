Пол — о бое с экс-чемпионом UFC Силвой: уважаю легенду, но он должен быть уничтожен

Популярный американский блогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, высказался о предстоящем поединке с экс-чемпионом UFC бразильцем Андерсоном Силвой. Соответствующий пост он разместил в своих социальных сетях.



«Моё самое сложное испытание на сегодняшний день. Уважаю легенду, но он должен быть уничтожен», — написал Пол.



Напомним, в октябре 2020 года Силва провёл последний бой в UFC. Его соперником был Юрайя Холл, который и победил в том противостоянии. После схватки президент UFC Дана Уайт заявил, что бразилец больше никогда не должен драться.

Потасовка Мейвезера и Джейка Пола:

Ранее о поединке Пола и Силвы, который должен пройти в ночь с 29 на 30 октября мск, высказался боец смешанных единоборств Диллон Дэнис.