Джошуа принял предложение Фьюри по гонорару и обозначил позицию по дате боя

Британский боксёр Энтони Джошуа принял предложение соотечественника Тайсона Фьюри о распределении гонорара в пропорции 60/40. Об этом в интервью для IFL TV рассказал его промоутер Эдди Хирн, добавив, что его клиент хотел бы провести бой 17 декабря.



Напомним, в последнем поединке Джошуа раздельным решением судей проиграл представителю Украины Александру Усику. За счёт одержанной победы Усик сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.



Фьюри объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля, но потом изменил решение.

Джошуа в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении: