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Онлайн-трансляция боя Чимаев — Холланд начнётся примерно в 6:00 мск

Онлайн-трансляция боя Чимаев — Холланд начнётся примерно в 6:00 мск
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В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 279, в соглавном поединке которого встретятся швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев и представитель США Кевин Холланд.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию этого противостояния. Посмотреть спортивное шоу можно будет на официальной платформе UFC Fight Pass, а также на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».

Турнир начнётся приблизительно в 1:00 мск. Ориентировочное время начала боя между Чимаевым и Холландом — не ранее 6:00 мск.

Чимаев изначально должен был драться на турнире с американцем Нейтом Диазом, но из-за того, что не смог сделать вес, главный кард турнира претерпел изменения.

Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой:

Чимаев — Диаз. Бой 50 бойцов Нейта против 37 Хамзата вместо пресс-конференци на UFC. LIVE Чимаев — Диаз. Бой 50 бойцов Нейта против 37 Хамзата вместо пресс-конференци на UFC. LIVE
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