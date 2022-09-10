Онлайн-трансляция боя Чимаев — Холланд начнётся примерно в 6:00 мск

В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 279, в соглавном поединке которого встретятся швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев и представитель США Кевин Холланд.



«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию этого противостояния. Посмотреть спортивное шоу можно будет на официальной платформе UFC Fight Pass, а также на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».



Турнир начнётся приблизительно в 1:00 мск. Ориентировочное время начала боя между Чимаевым и Холландом — не ранее 6:00 мск.



Чимаев изначально должен был драться на турнире с американцем Нейтом Диазом, но из-за того, что не смог сделать вес, главный кард турнира претерпел изменения.

Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой: