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Чимаев — Холланд: прямой эфир боя начнётся примерно в 6:00 мск

Чимаев — Холланд: прямой эфир боя начнётся примерно в 6:00 мск
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В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 279, в соглавном бою которого сразятся швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев и американский боец Кевин Холланд.

«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию этого боя. Посмотреть спортивное шоу можно будет на официальной платформе UFC Fight Pass, а также на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».

Турнир стартует приблизительно в 1:00 по московскому времени. Начало поединка Чимаева и Холланда запланировано не ранее 6:00 мск.

Чимаев изначально должен был драться на турнире с американцем Нейтом Диазом, но из-за того, что не смог сделать вес, главный кард турнира претерпел изменения.

Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве:

Чимаев — Диаз. Бой 50 бойцов Нейта против 37 Хамзата вместо пресс-конференци на UFC. LIVE Чимаев — Диаз. Бой 50 бойцов Нейта против 37 Хамзата вместо пресс-конференци на UFC. LIVE
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