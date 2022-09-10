Чимаев — Холланд: прямой эфир боя начнётся примерно в 6:00 мск

В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 279, в соглавном бою которого сразятся швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев и американский боец Кевин Холланд.



«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию этого боя. Посмотреть спортивное шоу можно будет на официальной платформе UFC Fight Pass, а также на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».



Турнир стартует приблизительно в 1:00 по московскому времени. Начало поединка Чимаева и Холланда запланировано не ранее 6:00 мск.



Чимаев изначально должен был драться на турнире с американцем Нейтом Диазом, но из-за того, что не смог сделать вес, главный кард турнира претерпел изменения.

Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве: