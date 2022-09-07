Усман заявил, что столкнулся с потерей памяти после поражения от Эдвардса

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американский боец нигерийского происхождения Камару Усман признался, что столкнулся с частичной потерей памяти после поражения от британца Леона Эдвардса.
«Я общался с тренером Тревором Уиттманом, разговаривал со всеми вокруг. На видео можно заметить, что я общался со своей семьёй, обнимал их, но я ничего из этого не помню. Плохо помню, как сидел. Это выглядело, будто Леон отправил меня в 20-минутный сон. Я пришёл в себя только в машине скорой помощи», — сказал Усман в видео на YouTube-канале PowerfulJRE.
Напомним, бой между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом состоялся в августе на турнире UFC 278 и завершился досрочной победой британца. Эдвардc нокаутировал соперника за минуту до окончания поединка.
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