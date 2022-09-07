Боец ACA Виталий Немчинов бросил службу в спецназе ради карьеры в ММА

Российский боец АСА Виталий Немчинов признался, что был вынужден бросить службу в спецназе ради выступлений в смешанных единоборствах.



«Совмещать службу и спорт в высшей лиге, в данном случае в ACA — это тяжело. Нужно акцент сделать на чём-то одном — или служба, или спорт. Чтобы драться на высоком уровне, надо полноценные лагеря проводить. Сколько мог выжимал — совмещал, отпрашивался, находил для себя компромиссы на работе. Но на сегодняшний момент окончательно определился, что нужно выступать», — приводит слова Немчинова пресс-служба АСА.



9 сентября Немчинов проведёт бой с болгарским спортсменом Николой Дипчиковым на турнире АСА 144.



Всего на счету Немчинова 16 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 11 побед.

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