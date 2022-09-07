Кормье объяснил, почему смотрит скептически на переход Фергюсона в полусредний вес

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о поединке между американским бойцом UFC Тони Фергюсоном и китайцем Ли Джинлиангом, заявив, что скептически смотрит на переход Тони в полусредний вес.
«Проблема для меня кроется в том, что, когда тебя нокаутируют Джастин Гэтжи и Майкл Чендлер, когда над тобой доминирует Чарльз Оливейра в лёгкой весовой категории, то переход в полусредний вес смотрится скептически.
«Но если и есть парень, который может отпустить прошлое и всё, что произошло до этого, и попытаться заявить о себе, то это Тони Фергюсон. Но Ли Джинлианг – тоже крутой боец. У него сильный удар, это будет очень сложный бой для него впервые за долгое время», — приводит слова Кормье MMAJunkie.
Бой между Фергюсоном и Джинлиангом состоится в ночь с 10 на 11 сентября мск.в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 279. Для американца это будет дебютный поединок в полусредней весовой категории.
Чимаев и Кормье устроили борцовскую схватку:
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