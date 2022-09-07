Девушка-боец, показавшая грудь зрителям, заявила о резком притоке денег

Модель из Австралии Тай Эмери, показавшая зрителям грудь после победы в поединке лиги кулачных боёв Bare Knuckle FC, заявила о резком увеличении доходов.

«Боже мой, число моих подписчиков в OnlyFans выросло примерно с 40 до 2500 человек», — приводит слова Эмери TMZ.

Отмечается, что Тай берёт $ 10 за доступ к своему контенту. Ранее она зарабатывала на подписках $ 400. Теперь с учётом прироста поклонников её доход увеличится до $ 25 тыс. в месяц.

Напомним, Тай Эмери выиграла нокаутом в противостоянии с представительницей Таиланда Рунгарун Хунчай. После боя 35-летняя модель запрыгнула на канаты и обнажила грудь, отпраздновав таким образом победу в дебютном поединке в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC.

Новость по теме Модель Тай Эмери показала грудь после дебютной победы в лиге кулачных боёв. Фото

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