Пётр Ян и Тимофей Цзю провели совместную тренировку. Фото

Экс-чемпион UFC россиянин Пётр Ян встретился на сборах в Таиланде с боксёром Тимофеем Цзю, который является сыном легендарного чемпиона Константина Цзю. Соответствующую фотографию разместил в своих соцсетях тренер Петра Джон Хатчинсон.

«Хорошо поработали этим утром», — подписал фото Хатчинсон.

Фото: из личного архива Джона Хатчинсона

Напомним, в настоящее время Ян пребывает в Таиланде, где готовится к противостоянию с представителем США Шоном О'Мэлли. Бойцы встретятся на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который пройдёт в ночь с 22 на 23 октября. В последнем бою, который состоялся на турнире UFC 273, Пётр встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок завершился победой представителя США раздельным судейским решением. Таким образом, Стерлинг защитил чемпионский пояс в легчайшем весе.

Пётр Ян показал, как отрабатывает тейкдауны: