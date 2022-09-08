Тони Фергюсон: я — единственный, кто может вытащить Хабиба с пенсии

Американский боец Тони Фергюсон признался, что считает себя единственным человеком, который может возобновить карьеру экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и вернуть его хотя бы ещё на один бой.
«Я — единственный, кто может вытащить Хабиба с пенсии. Когда дело доходит до потери близкого человека, тебе, безусловно, нужно взять паузу в выступлениях, многое переосмыслить и сделать то, что считаешь нужным. Но его отец говорил, что бой между мной и Хабибом должен состояться. Он сказал это незадолго до смерти, и Хабиб должен это помнить и понимать», — приводит слова Фергюсона MMA Fighting.
Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
Хабиб показал необычный приём на тренировке:
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