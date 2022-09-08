Стали известны гонорары бойцов турнира UFC 278

Обнародована информация о гонорарах участников турнира по смешанным единоборствам UFC 278, который прошёл 21 августа в Солт-Лейк-Сити (США), информирует MMA Fighting.



В рамках главного события британец Леон Эдвардс победил нокаутом американца Камару Усмана, который при этом получил самый большой фиксированный гонорар как хедлайнер мероприятия. Эдвардс забрал $ 350 тыс. без бонуса за победу. Во всех остальных боях вечера выигравшим бойцам часть суммы доставалась в виде бонусов за победу.



Основной кард



Леон Эдвардс – $ 350 тыс.

Камару Усман – $ 500 тыс.



Пауло Коста – $ 130 тыс.

Люк Рокхолд – $ 200 тыс.



Мераб Двалишвили – $ 198 тыс.

Жозе Альдо – $ 400 тыс.



Люси Пудилова – $ 46 тыс.

У Янань – $ 20 тыс.



Тайсон Педро – $ 86 тыс.

Гарри Хансакер – $ 12 тыс.



Предварительный кард



Марчин Тыбура – $ 240 тыс.

Александр Романов – $ 36 тыс.



Джаред Гордон – $ 94 тыс.

Леонардо Сантос – $ 44 тыс.



Шон Вудсон – $ 24 тыс.

Луис Сальдана – $ 14 тыс.



Анже Луса – $ 24 тыс.

Эй-Джей Флетчер – $ 10 тыс.



Амир Альбази – $ 32 тыс.

Франсиско Фигейредо – $ 14 тыс.



Аожи Цилэн – $ 24 тыс.

Джей Перрин – $ 12 тыс.



Виктор Альтамирано – $ 20 тыс.

Даниэль Ласерда – $ 10 тыс.

Новость по теме Результаты всех боёв UFC 278 с главным поединком Усман — Эдвардс