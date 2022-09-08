Стали известны гонорары бойцов турнира UFC 278

Обнародована информация о гонорарах участников турнира по смешанным единоборствам UFC 278, который прошёл 21 августа в Солт-Лейк-Сити (США), информирует MMA Fighting.
В рамках главного события британец Леон Эдвардс победил нокаутом американца Камару Усмана, который при этом получил самый большой фиксированный гонорар как хедлайнер мероприятия. Эдвардс забрал $ 350 тыс. без бонуса за победу. Во всех остальных боях вечера выигравшим бойцам часть суммы доставалась в виде бонусов за победу.
Основной кард
Леон Эдвардс – $ 350 тыс.
Камару Усман – $ 500 тыс.
Пауло Коста – $ 130 тыс.
Люк Рокхолд – $ 200 тыс.
Мераб Двалишвили – $ 198 тыс.
Жозе Альдо – $ 400 тыс.
Люси Пудилова – $ 46 тыс.
У Янань – $ 20 тыс.
Тайсон Педро – $ 86 тыс.
Гарри Хансакер – $ 12 тыс.
Предварительный кард
Марчин Тыбура – $ 240 тыс.
Александр Романов – $ 36 тыс.
Джаред Гордон – $ 94 тыс.
Леонардо Сантос – $ 44 тыс.
Шон Вудсон – $ 24 тыс.
Луис Сальдана – $ 14 тыс.
Анже Луса – $ 24 тыс.
Эй-Джей Флетчер – $ 10 тыс.
Амир Альбази – $ 32 тыс.
Франсиско Фигейредо – $ 14 тыс.
Аожи Цилэн – $ 24 тыс.
Джей Перрин – $ 12 тыс.
Виктор Альтамирано – $ 20 тыс.
Даниэль Ласерда – $ 10 тыс.
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