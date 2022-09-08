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Стали известны гонорары бойцов турнира UFC 278

Стали известны гонорары бойцов турнира UFC 278
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Обнародована информация о гонорарах участников турнира по смешанным единоборствам UFC 278, который прошёл 21 августа в Солт-Лейк-Сити (США), информирует MMA Fighting.

В рамках главного события британец Леон Эдвардс победил нокаутом американца Камару Усмана, который при этом получил самый большой фиксированный гонорар как хедлайнер мероприятия. Эдвардс забрал $ 350 тыс. без бонуса за победу. Во всех остальных боях вечера выигравшим бойцам часть суммы доставалась в виде бонусов за победу.

Основной кард

Леон Эдвардс – $ 350 тыс.
Камару Усман – $ 500 тыс.

Пауло Коста – $ 130 тыс.
Люк Рокхолд – $ 200 тыс.

Мераб Двалишвили – $ 198 тыс.
Жозе Альдо – $ 400 тыс.

Люси Пудилова – $ 46 тыс.
У Янань – $ 20 тыс.

Тайсон Педро – $ 86 тыс.
Гарри Хансакер – $ 12 тыс.

Предварительный кард

Марчин Тыбура – $ 240 тыс.
Александр Романов – $ 36 тыс.

Джаред Гордон – $ 94 тыс.
Леонардо Сантос – $ 44 тыс.

Шон Вудсон – $ 24 тыс.
Луис Сальдана – $ 14 тыс.

Анже Луса – $ 24 тыс.
Эй-Джей Флетчер – $ 10 тыс.

Амир Альбази – $ 32 тыс.
Франсиско Фигейредо – $ 14 тыс.

Аожи Цилэн – $ 24 тыс.
Джей Перрин – $ 12 тыс.

Виктор Альтамирано – $ 20 тыс.
Даниэль Ласерда – $ 10 тыс.

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