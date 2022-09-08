Чимаев: надеюсь, Диаз сможет пережить все пять раундов

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Нейтом Диазом.



«Я не думаю, что этот парень способен выстоять хотя бы один раунд, но надеюсь, что он переживёт все пять. Это было бы хорошо для него. Он покажет себя и уйдёт из UFC, будучи воином. Если же я побью его в первом раунде, то все скажут, что Диаз слишком стар, и дяде Нейту придётся вернуться домой.



Я захожу в октагон не ради игр или чтобы набрать очки. Я иду снести кому-нибудь голову и разбить его», — приводит слова Чимаева BJPenn.



Бой между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом возглавит турнир UFC 279, который состоится 11 сентября в Лас-Вегасе.



В своём предыдущем поединке Чимаев одержал победу над Гилбертом Бёрнсом единогласным решением судей.