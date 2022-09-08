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WBC разработал специальный пояс к бою Альварес – Головкин

WBC разработал специальный пояс к бою Альварес – Головкин
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Всемирный боксёрский совет (WBC) представил специальный чемпионский пояс к поединку между боксёром из Казахстана Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

«Сегодня мы представляем «пояс Сапотеков», который также известен, как «Пояс воина-ягуара», изготовленный лучшими мастерами культуры сапотеков из мексиканского штата Оахака», — говорится в заявлении WBC в социальных сетях.

Пояс WBC

Пояс WBC

Фото: Социальные сети WBC

Геннадий Головкин и Сауль Альварес проведут между собой уже третий поединок. В первом бою была зафиксирована ничья, каждый из боксёров сохранил свои титулы. Во втором поединке победу решением большинства судей одержал Канело.

Третий бой Головкина и Альвареса состоится в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе. Боксёры проведут объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

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