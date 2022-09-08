«Я никогда не говорил об этом парне». Чимаев — о Пауло Косте
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Боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев прокомментировал инцидент с бразильцем Пауло Костой, который произошёл во время тренировки в UFC Performance Institute.
«Ничего не произошло. Он сказал много плохого обо мне. Я же об этом парне вообще не говорил — может быть, один раз или что-то в этом роде. Теперь он захотел стать знаменитым за мой счёт. Исраэль Адесанья побил его, и весь мир это видел. Сначала ему стоит вернуться и выиграть у кого-то попроще.
Что касается боя с Костой, то почему я должен с ним драться? Я не планирую биться с ним, его уже побили до меня», — приводит слова Чимаева MMA Fighting.
11 сентября Хамзату Чимаеву предстоит поединок с Нейтом Диазом в рамках турнира UFC 279 в Лас-Вегасе.
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