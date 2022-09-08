«Возможно, мы проведём его в другом городе». Дана Уайт — о следующем турнире во Франции

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что в будущем планирует провести турнир за пределами Парижа.
«Это было невероятно. По своей энергетике турнир напомнил те, что у нас обычно бывают. Во Франции долго сдерживали спрос на смешанные единоборства, и я горжусь тем, что выходим на такой рынок. В Европе совершенно другая атмосфера. Все знают, как это проходит в США, но фанаты в Европе другие. Они поют, скандируют — другая энергия, другой кайф. Я всегда говорю, что есть вы не были на боях в Европе, то обязательно должны съездить.
Нужно определиться, что будет дальше. Вы ведь знаете, мы любим перемещаться. Возможно, мы проведём UFC Fight Night в другом французском городе, а потом вернёмся в Париж», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
UFC Fight Night 209 прошёл в Париже в ночь с 3 на 4 сентября. Это первый турнир UFC во Франции.
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