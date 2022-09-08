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Хамзат Чимаев: Эдвардс не хочет говорить обо мне

Хамзат Чимаев: Эдвардс не хочет говорить обо мне
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о победе Леона Эдвардса над Камару Усманом и возможном поединке с британцем.

Напомним, на турнире UFC 278 Эдвардс нокаутировал Усмана в титульном бою.

«Это было потрясающее выступление, Леон показал, что бился всем сердцем, и на последней минуте отправил соперника в нокаут. Я рад за него, он много работал и заслужил это. Что касается боя с ним, то он просто не хочет говорить об мне. Я видел, что ему задали вопрос обо мне, и он просто пропустил это и начал говорил о Диазе, Масвидале, Усмане, обо всех них. Этот парень не хочет видеть моё лицо», — приводит слова Чимаева MMAFighting.

Хамзат Чимаев в главном поединке турнира UFC 279, который состоится 11 сентября в Лас-Вегасе, встретится с Нейтом Диазом.

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