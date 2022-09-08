Хамзат Чимаев: Эдвардс не хочет говорить обо мне

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о победе Леона Эдвардса над Камару Усманом и возможном поединке с британцем.
Напомним, на турнире UFC 278 Эдвардс нокаутировал Усмана в титульном бою.
«Это было потрясающее выступление, Леон показал, что бился всем сердцем, и на последней минуте отправил соперника в нокаут. Я рад за него, он много работал и заслужил это. Что касается боя с ним, то он просто не хочет говорить об мне. Я видел, что ему задали вопрос обо мне, и он просто пропустил это и начал говорил о Диазе, Масвидале, Усмане, обо всех них. Этот парень не хочет видеть моё лицо», — приводит слова Чимаева MMAFighting.
Хамзат Чимаев в главном поединке турнира UFC 279, который состоится 11 сентября в Лас-Вегасе, встретится с Нейтом Диазом.
- 9 сентября 2022
-
09:21
-
09:12
-
06:45
-
05:52
-
05:39
-
05:20
-
04:54
-
04:31
-
04:29
-
04:08
-
03:45
-
03:15
-
00:26
- 8 сентября 2022
-
23:24
-
22:42
-
22:32
-
22:11
-
21:52
-
21:38
-
21:26
-
21:16
-
20:55
-
20:29
-
19:36
-
18:53
-
18:15
-
17:37
-
16:44
-
15:51
-
14:44
-
14:03
-
13:04
-
12:49
-
12:08
-
11:51