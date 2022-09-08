«Дядя Дана Уайт и UFC, дайте мне съесть эту курицу Конора». Хасбик ответил Макгрегору

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, отреагировал на очередной оскорбительный пост бойца UFC Конора Макгрегора.



Ирландец ранее выложил на свою страницу фотоколлаж с Хасбиком и подписал: «Что ты теперь скажешь, маленький калека?». Позже Макгрегор удалил пост.



«Клоун не сможет никогда это сделать. Почему ты каждый раз удаляешь посты, когда я тебе отвечаю? Дядя Дана Уайт и UFC, пожалуйста, дайте мне съесть эту курицу Конора Макгрегора. Я голоден и разобью его своим горским духом. Мой брат Хабиб уже разгромил его и его команду, пришла моя очередь подняться», — написал блогер в социальных сетях.



Ранее Хасбик и Макгрегор уже конфликтовали в социальных сетях. За дагестанца заступился Александр Волкановски.

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