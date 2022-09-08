Чимаев: хочу увидеть возвращение Усмана

Боец смешанных единоборств в полусреднем весе Хамзат Чимаев высказался о возвращении бывшего чемпиона дивизиона Камару Усмана в октагон.
Напомним, в августе Усман потерпел поражение нокаутом от Леона Эдвардса в титульном поединке в рамках UFC 278. Камару пропустил удар в голову на последней минуте заключительного раунда. Позднее боец признался, что после боя столкнулся с провалами в памяти.
«Я надеюсь, что Усман будет здоров. Посмотрим. Я на самом деле хотел бы, чтобы он вернулся в октагон. Если ему удастся вернуться таким же бойцом, каким он был раньше, то я хочу подраться с этим парнем», — приводит слова Чимаева MMA Fighting.
Хамзат Чимаев 11 сентября проведёт поединок с американцем Нейтом Диазом в рамках турнира UFC 279. Бой станет главным событием мероприятия.
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