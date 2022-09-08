Фергюсон — о шоу The Ultimate Fighter: ждём только жирную задницу Хабиба, но он боится

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон прокомментировал возможное участие в шоу The Ultimate Fighter, в новом сезоне которого он вместе с Хабибом Нурмагомедовым могут стать наставниками.
«Нам уже дали зелёный свет, можно участвовать. Ждём только жирную задницу Хабиба Нурмагомедова. Действительно, уже есть соглашения с боссами UFC, с его тренером, с его агентом, но мы до сих пор ждём его ответа, потому что он боится. Вне зависимости от того, состоится ли бой между нами, нам нужно стать наставниками и подарить людям шоу», — приводит слова Фергюсона Sportskeeda.
Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.
Тони Фергюсон готовится к своему следующему поединку с китайцем Ли Цзинлянем, который состоится в ночь на 11 сентября в рамках турнира UFC 279.
- 9 сентября 2022
-
09:21
-
09:12
-
06:45
-
05:52
-
05:39
-
05:20
-
04:54
-
04:31
-
04:29
-
04:08
-
03:45
-
03:15
-
00:26
- 8 сентября 2022
-
23:24
-
22:42
-
22:32
-
22:11
-
21:52
-
21:38
-
21:26
-
21:16
-
20:55
-
20:29
-
19:36
-
18:53
-
18:15
-
17:37
-
16:44
-
15:51
-
14:44
-
14:03
-
13:04
-
12:49
-
12:08
-
11:51