Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фергюсон — о шоу The Ultimate Fighter: ждём только жирную задницу Хабиба, но он боится

Фергюсон — о шоу The Ultimate Fighter: ждём только жирную задницу Хабиба, но он боится
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон прокомментировал возможное участие в шоу The Ultimate Fighter, в новом сезоне которого он вместе с Хабибом Нурмагомедовым могут стать наставниками.

«Нам уже дали зелёный свет, можно участвовать. Ждём только жирную задницу Хабиба Нурмагомедова. Действительно, уже есть соглашения с боссами UFC, с его тренером, с его агентом, но мы до сих пор ждём его ответа, потому что он боится. Вне зависимости от того, состоится ли бой между нами, нам нужно стать наставниками и подарить людям шоу», — приводит слова Фергюсона Sportskeeda.

Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.

Тони Фергюсон готовится к своему следующему поединку с китайцем Ли Цзинлянем, который состоится в ночь на 11 сентября в рамках турнира UFC 279.

Новость по теме
Тони Фергюсон: я — единственный, кто может вытащить Хабиба с пенсии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022