Фергюсон — о шоу The Ultimate Fighter: ждём только жирную задницу Хабиба, но он боится

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон прокомментировал возможное участие в шоу The Ultimate Fighter, в новом сезоне которого он вместе с Хабибом Нурмагомедовым могут стать наставниками.



«Нам уже дали зелёный свет, можно участвовать. Ждём только жирную задницу Хабиба Нурмагомедова. Действительно, уже есть соглашения с боссами UFC, с его тренером, с его агентом, но мы до сих пор ждём его ответа, потому что он боится. Вне зависимости от того, состоится ли бой между нами, нам нужно стать наставниками и подарить людям шоу», — приводит слова Фергюсона Sportskeeda.



Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.



Тони Фергюсон готовится к своему следующему поединку с китайцем Ли Цзинлянем, который состоится в ночь на 11 сентября в рамках турнира UFC 279.