«Лишь за 3 часа до публикации в прессе». Джинлианг — о том, когда узнал о бое с Фергюсоном

Китайский боец UFC Ли Джинлианг, выступающий в полусреднем весе, рассказал, что получил известие о подтверждении поединка с американцем Тони Фергюсоном всего за несколько часов до того, как эта информация была опубликована в СМИ.
«Сейчас чувствую себя здорово. Я сразу сказал, что хочу вернуться в октагон как можно скорее. В UFC это поняли, однако я никогда не думал, что всё случится так скоро. По правде говоря, они сообщили мне об этом всего за три часа до публикации в прессе. Телефон зазвонил, когда я смотрел UFC 278. Они сказали: «Тони согласился на бой», — приводит слова Джинлианга пресс-служба UFC.
Напомним, бой Ли Джинлианга и Фергюсона состоится на UFC 279 в ночь с 10 на 11 сентября мск.
Все отмены боёв Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Причины:
- 9 сентября 2022
-
09:21
-
09:12
-
06:45
-
05:52
-
05:39
-
05:20
-
04:54
-
04:31
-
04:29
-
04:08
-
03:45
-
03:15
-
00:26
- 8 сентября 2022
-
23:24
-
22:42
-
22:32
-
22:11
-
21:52
-
21:38
-
21:26
-
21:16
-
20:55
-
20:29
-
19:36
-
18:53
-
18:15
-
17:37
-
16:44
-
15:51
-
14:44
-
14:03
-
13:04
-
12:49
-
12:08
-
11:51