Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Лишь за 3 часа до публикации в прессе». Джинлианг — о том, когда узнал о бое с Фергюсоном

«Лишь за 3 часа до публикации в прессе». Джинлианг — о том, когда узнал о бое с Фергюсоном
Комментарии

Китайский боец UFC Ли Джинлианг, выступающий в полусреднем весе, рассказал, что получил известие о подтверждении поединка с американцем Тони Фергюсоном всего за несколько часов до того, как эта информация была опубликована в СМИ.

«Сейчас чувствую себя здорово. Я сразу сказал, что хочу вернуться в октагон как можно скорее. В UFC это поняли, однако я никогда не думал, что всё случится так скоро. По правде говоря, они сообщили мне об этом всего за три часа до публикации в прессе. Телефон зазвонил, когда я смотрел UFC 278. Они сказали: «Тони согласился на бой», — приводит слова Джинлианга пресс-служба UFC.

Напомним, бой Ли Джинлианга и Фергюсона состоится на UFC 279 в ночь с 10 на 11 сентября мск.

Все отмены боёв Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Причины:

Назвал жену ведьмой и боялся слежки из холодильника. Как у Тони Фергюсона поехала крыша Назвал жену ведьмой и боялся слежки из холодильника. Как у Тони Фергюсона поехала крыша
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022