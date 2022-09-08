«Лишь за 3 часа до публикации в прессе». Джинлианг — о том, когда узнал о бое с Фергюсоном

Китайский боец UFC Ли Джинлианг, выступающий в полусреднем весе, рассказал, что получил известие о подтверждении поединка с американцем Тони Фергюсоном всего за несколько часов до того, как эта информация была опубликована в СМИ.



«Сейчас чувствую себя здорово. Я сразу сказал, что хочу вернуться в октагон как можно скорее. В UFC это поняли, однако я никогда не думал, что всё случится так скоро. По правде говоря, они сообщили мне об этом всего за три часа до публикации в прессе. Телефон зазвонил, когда я смотрел UFC 278. Они сказали: «Тони согласился на бой», — приводит слова Джинлианга пресс-служба UFC.



Напомним, бой Ли Джинлианга и Фергюсона состоится на UFC 279 в ночь с 10 на 11 сентября мск.

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