О'Мэлли обратился к Яну

Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли, выступающий в легчайшем весе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, в шутку обратившись к своему будущему сопернику, россиянину Петру Яну.



«Я наблюдаю за тобой, Пётр», — написал О'Мэлли, добавив к сообщению своё фото.

Фото: Из личного архива Шона О'Мэлли

Напомним, бой между О'Мэлли и Яном состоится 22 октября в Абу-Даби. Поединок пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 280.

О'Мэлли в последнем бою встречался с бразильцем Педро Муньосом на UFC 276. Поединок был остановлен во втором раунде из-за попадания Шона в глаз сопернику. После продолжительной паузы судья принял решение не продолжать бой. Ян в последнем бою уступил американцу Алджэмейну Стерлингу.

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