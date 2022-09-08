Виталий Немчинов подарил сопернику матрёшку перед боем на ACA 144

Российский боец АСА Виталий Немчинов в ходе церемонии взвешивания подарил своему сопернику из Болгарии Николе Дипчикову традиционный русский сувенир, один из символов России — матрёшку.

«На фоне всей грязи в мире ММА, поп-ММА, как бойцы друг друга оскорбляют, позволяют высказывания в адрес семьи, я всегда равнялся на положительных спортсменов. Хотелось показать, что у нас есть своя культура, не только мы «пинаемся». Тем более лига профессиональная, в лигах мирового уровня, как ACA, не должно быть грязи, должен быть акцент именно на спорт», — приводит слова Немчинова пресс-служба ACA.

Поединок Немчинова и Дипчикова состоится 9 сентября в Минске на турнире ACA 144. Оба успешно сделали вес. Виталий показал на весах 83,45 кг, а Никола — 84,15 кг. Начало трансляции турнира на сайте организации запланировано на 19:00 мск.