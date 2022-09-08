Тайсон Фьюри рассказал, сколько раундов продлится бой с Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри поделился мнением о потенциальном поединке с соотечественником Энтони Джошуа.



«Если говорить откровенно, когда в ринг выходят два тяжеловеса, всякое может случиться, причём в любой момент. Тем не менее я всегда говорил, что происходит, когда я сражаюсь с Джошуа, — он выключается из игры. Вот что я скажу — бой продлится шесть-семь раундов, но ещё не факт, что он столько продержится», — приводит слова Фьюри talkSPORT.



Напомним, в последнем поединке Джошуа раздельным решением судей проиграл украинцу Александру Усику. Фьюри объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля, но потом изменил решение.

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