Экс-чемпион мира по боксу Билли Джо Сондерс отреагировал на смерть Елизаветы II

Бывший британский чемпион мира в двух весовых категориях Билли Джо Сондерс отреагировал на уход из жизни королевы Великобритании Елизаветы II. Монаршей особы не стало сегодня, 8 сентября. Изначально появились сообщения о том, что её здоровье существенно ухудшилось. Несколько часов спустя стало известно, что она умерла.

В своих соцсетях Сондерс добавил фото королевы с новостью о её смерти.

Последний бой Сондерс провёл в мае прошлого года, когда встречался с представителем Мексики Саулем Альваресом. Альварес одержал победу техническим нокаутом, британский боксёр не вышел на девятый раунд. По итогам официальной церемонии взвешивания перед боем британец оказался немного тяжелее соперника. Вес Сондерса составил 76,1 кг, в то время как Альварес потянул на 75,9 кг.