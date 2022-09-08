Энтони Джошуа отреагировал на смерть Елизаветы II

Бывший чемпион в тяжёлом весе британский боксёр Энтони Джошуа разместил новый пост в своих социальных сетях, отреагировав на смерть королевы Великобритании Елизаветы II.
«Покойся с миром», — написал Джошуа.
Елизаветы II не стало сегодня, 8 сентября. Изначально появились сообщения о том, что её здоровье существенно ухудшилось. Несколько часов спустя стало известно, что монаршая особа умерла.
Напомним, Джошуа в последнем бою проиграл украинцу Александру Усику. Их поединок продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Усик (113-115, 115-113, 116-112). Таким образом, украинец сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.
Джошуа в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении:
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