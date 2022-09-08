Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Энтони Джошуа отреагировал на смерть Елизаветы II

Энтони Джошуа отреагировал на смерть Елизаветы II
Комментарии

Бывший чемпион в тяжёлом весе британский боксёр Энтони Джошуа разместил новый пост в своих социальных сетях, отреагировав на смерть королевы Великобритании Елизаветы II.

«Покойся с миром», — написал Джошуа.

Елизаветы II не стало сегодня, 8 сентября. Изначально появились сообщения о том, что её здоровье существенно ухудшилось. Несколько часов спустя стало известно, что монаршая особа умерла.

Напомним, Джошуа в последнем бою проиграл украинцу Александру Усику. Их поединок продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Усик (113-115, 115-113, 116-112). Таким образом, украинец сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.

Джошуа в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении:

Трусливый Лев от мира бокса. Красавчик Джошуа сломался после поражения от Усика Трусливый Лев от мира бокса. Красавчик Джошуа сломался после поражения от Усика
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022