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«С локтя пропустил». Махачев показал, как его ударили во время игры в баскетбол. Фото

«С локтя пропустил». Махачев показал, как его ударили во время игры в баскетбол. Фото
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Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC, разместил новый пост в своих социальных сетях, показав, как получил удар локтем во время баскетбольного матча.

«С локтя пропустил», — подписал фотографию Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, в настоящее время Ислам готовится к поединку с именитым бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой. Соперники сразятся на турнире UFC 280 в ночь на 22 октября мск. Махачев вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 россиянин одолел представителя США Бобби Грина. Победа была одержана техническим нокаутом в первом раунде.

Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:

Махачев лучше Хабиба. Великий чемпион всю карьеру страдал от слабой ударки Махачев лучше Хабиба. Великий чемпион всю карьеру страдал от слабой ударки
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