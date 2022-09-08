Дана Уайт отреагировал на уход из жизни Елизаветы II

Президент UFC Дана Уайт разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на смерть королевы Великобритании Елизаветы II.
«Покойся с миром, королева Елизавета», — написал Уайт.
Елизавета II умерла сегодня, 8 сентября. Изначально появились сообщения о том, что здоровье королевы существенно ухудшилось, а через несколько часов стало известно, что монаршей особы не стало. Ранее на её смерть уже отреагировали бывший британский чемпион мира в двух весовых категориях Билли Джо Сондерс и экс-чемпион мира в тяжёлом весе британский боксёр Энтони Джошуа.
Дана Уайт подарил блогеру 250 тысяч долларов наличными:
Напомним, недавно Дана Уайт поделился мнением о бое между видеоблогером Джейком Полом, увлекающимся боксом, и бывшим чемпионом своего промоушена в среднем весе (до 84 кг) бразильским ветераном Андерсоном Силвой.
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