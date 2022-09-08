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Тайсон Фьюри высказался о смерти королевы Великобритании

Тайсон Фьюри высказался о смерти королевы Великобритании
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на уход из жизни королевы Великобритании Елизаветы II. Монаршая особа умерла сегодня, 8 сентября. Ей было 96 лет.

«Покойся с миром. Пусть господь бог дарует тёплую постель на небесах», — написал Фьюри.

Напомним, недавно Фьюри сделал предложение о бое соотечественнику Энтони Джошуа, предложив ему распределить гонорар в соотношении 60 на 40. Вскоре Энтони дал согласие. Отметим, что до этого Тайсон говорил, что завершил карьеру. Однако после победы украинца Александра Усика в бою с Джошуа он передумал.

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри:

А король-то ненастоящий. Усик испугался Фьюри и подставил Джошуа? А король-то ненастоящий. Усик испугался Фьюри и подставил Джошуа?
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